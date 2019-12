Miss France 2020 : une candidate approchée par la production des "Marseillais"

En marge de l'élection Miss France qui aura lieu samedi 14 décembre prochain à Marseille, les trente candidates en quête de succéder à Vaimalama Chaves font la tournée des médias. De cette manière, elles se livrent sur les raisons qui les ont poussées à participer au concours ou encore sur leur vie avant d'être embarquées dans cette folle aventure. TV Mag s'est entretenu avec ces potentielles nouvelles reines de beauté, dont Lou Ruat, élue Miss Provence le 26 juillet dernier.

Elle est blonde, elle a 20 ans et elle comptabilise déjà de nombreux fans sur ses réseaux sociaux. "J'ai plus de 150 000 abonnés sur Instagram, on peut dire que je suis influenceuse. Depuis un an environ, je fais un peu de placements de produits. Je considère ça comme un job étudiant. Tout a commencé bêtement : je postais des photos de mon look, de mon maquillage. Et grâce aux repost, il y a eu un effet boule de neige et beaucoup de personnes m'ont suivie" explique-t-elle.

Une petite notoriété naissante qui lui a d'ailleurs valu de se faire "repérer" par les producteurs de télé-réalité. En effet, Lou Ruat révèle avoir eu l'opportunité de rejoindre une émission célèbre du petit écran. "On m'a déjà proposé de participer à des émissions de téléréalité comme Les Marseillais sur W9 et La Villa des coeurs brisés sur TFX, mais j'ai toujours refusé", a-t-elle assuré. Et de poursuivre, catégorique : "Je ne veux jamais faire de la téléréalité. Je n'aime pas l'image que ces émissions renvoient des candidats." Pas question donc pour la jolie jeune femme de rejoindre l'équipe de "fratés" composée de Julien Tanti et les autres. Son seul objectif : décrocher la couronne ! Réponse le 14 décembre.

