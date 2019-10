Rachel Legrain-Trapani brouillée avec Vaimalama Chaves : "Elle me déteste"

Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre deux membres de la grande famille Miss France ? Fort possible si l'on en croit les dernières révélations de l'une d'entre elles.

Vendredi 4 octobre 2019, Rachel Legrain-Trapani s'est confiée sur sa relation délicate avec Vaimalama Chaves, Miss France 2019, dans l'émission TPMP People (C8), dont elle est l'une des chroniqueuses. Celle qui a porté l'écharpe et la couronne tant convoitées en 2007 a raconté commenté la Tahitienne l'a écartée du groupe Miss France après un récent événement organisé avec les Bonnes fées, l'association des Miss France. L'événement dont il est question devait très certainement être l'opération Charity Day qui s'est déroulée chez Aurel BCG partners, à Paris, le 11 septembre dernier. En regardant de plus près les photos prises ce jour-là, une certaine distance semble effectivement s'être installée entre les deux Miss...

Habillée d'une petite robe blanche à pois noirs particulièrement décolletée, Rachel Legrain-Trapani a ainsi révélé avoir "une anecdote sur notre miss France Vaimalama", lors du sujet consacrées aux stars qui ne s'apprécient pas. "Je pense qu'elle me déteste", a ajouté la compagne de Valentin Léonard, candidat des Marseillais (W9). Pour appuyer son discours et son ressenti, elle a expliqué avoir été écartée. "C'était il y a deux, trois semaines, beaucoup de Miss France étaient à Paris pour l'association des Bonnes fées. Camille Cerf, Malika Ménard me disent : 'On se voit ce soir chez Vaimalama ?' Je dis : 'Pourquoi, il se passe quelque chose ?' 'Ouais, elle fait une soirée.'" Rachel Legrain-Trapani en a alors conclu qu'elle n'était pas invitée et qu'elle était la seule.

Cette prise de distance est sans aucun doute liée aux déclarations sympathiques de la Picarde de 31 ans remontant à février dernier. Rachel Legrain-Trapani avait en effet déclaré dans TPMP People qu'elle trouvait que Vaimalama Chaves cherchait trop à faire le buzz. "Elle ne m'énerve pas, c'est juste que j'ai été à l'ancienne école, j'étais super impressionnée par Geneviève de Fontenay et j'osais pas me la ramener comme ça, même si des fois j'avais envie de faire une petite blaguounette", avait-elle reproché.

Matthieu Delormeau a appelé à la réconciliation en invitant Vaimalama Chaves dans TPMP People.