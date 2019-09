Vaimalama Chaves engagée avec Rachel Legrain-Trapani et Camille Cerf

Certaines Miss France ont une fois de plus joué les Bonnes Fées à l'occasion du traditionnel Charity Day, qui s'est tenu le 11 septembre 2019, dans les locaux d'Aurel BCG partners, à Paris. Les principales intéressées ont répondu à l'appel de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation, afin de lever des fonds pour leur association.

Comme chaque année, depuis quinze ans maintenant, 22 pays se mobilisent à travers le monde pour cette opération dont le but pour les personnalités mobilisées est de récolter un maximum d'argent pour leurs associations respectives. Du côté des Miss, Sylvie Tellier a pu compter sur la présence de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Et la jeune femme de 24 ans était bien entourée puisque Camille Cerf (Miss France 2015) et Sophie Thalmann (Miss France 1998) ont aussi décroché les téléphones et passé de nombreux coups de fil pour leur association Les Bonnes Fées.

Bien qu'elle soit très occupée par les entraînements de Danse avec les stars, Linda Hardy (Miss France 1992) a aussi souhaité se mobiliser pour cette cause qui lui tenait à coeur. Tout comme Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et Mareva Galanter (Miss France 1999).

Alexandra Jouberjean, broker senior chez Aurel BGC, est revenue sur cette journée : "Nous fêtons le 15e anniversaire du Charity Day cette année. Après 15 ans, nous sommes fiers de constater que nos clients se mobilisent toujours plus autour de cette belle journée d'action. Fiers et honorés également que les personnalités acceptent de se prêter aussi généreusement au jeu de notre métier qui, il est vrai, peut en rebuter plus d'un de prime abord ! Dans 2 ans, cela fera 20 ans que le World Trade Center a été attaqué à New York, 20 ans que nous oeuvrons pour améliorer le quotidien de personnes et notamment d'enfants dans le besoin ou la détresse. Cela fait partie de nos valeurs et de notre ADN et ça n'est pas près de s'arrêter !"

Le but de cet événement est aussi de rendre hommage aux 658 employés de BGC et aux 61 employés d'Eurobrokers qui ont péri dans l'attentat du World Trade Center à New York en 2001. Depuis 2005, le Charity Day a permis de récolter 160 millions de dollars à travers le monde.