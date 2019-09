Danse avec les stars 2019: Hugo Philip torse nu, Liane Foly... photos officielles

"Sur un tango, Denitsa Ikonomova et son partenaire..." Bientôt, la célèbre voix de Danse avec les stars reprendra du service chaque samedi soir. Ce mardi 3 septembre 2019, TF1 a officialisé la date de lancement de Danse avec les stars 2019. C'est le 21 septembre prochain que le coup d'envoi de la saison 10 sera donné. Aux commandes, on retrouvera une fois de plus Camille Combal, accompagné de Karine Ferri. Le jury ne change pas. Shy'm, Patrick Dupond, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ont accepté de reprendre du service. Durant plusieurs semaines, ils devront juger les dix candidats en compétition.

Au casting, on retrouvera l'actrice des Mystères de l'amour Elsa Esnoult, celle de Demain nous appartient Linda Hardy et l'acteur des Bracelets rouges Azize Diabaté. Ils affronteront Liane Foly, Clara Morgane, Moundir, le commentateur sportif de la chaîne L'équipe Yoann Riou, Hugo Philip, le célèbre athlète et champion du monde Ladji Doucouré et le champion paralympique Sami El Gueddari.

Leurs photos officielles viennent d'être dévoilées et, comme chaque année, elles sont glamour à souhait. Afin de faire la promotion de l'émission, Linda Hardy a posé dans une sublime tenue couleur or. Elsa Esnoult et Clara Morgane sont tout aussi sexy en petite tenue argentée pour l'une et bleue pour l'autre. Sans oublier Liane Foly, radieuse en petite robe à paillettes et à franges orange.

Les hommes ont aussi fait grimper la température. Le compagnon de Caroline Receveur a posé torse nu. Il avait tout de même une veste en cuir afin de ne pas en dévoiler trop rapidement. Sami El Gueddari a également mis en avant ses abdos en béton.

Moundir, Yoann Riou et Ladji Doucouré ont quant à eux misé sur une veste de costume. Et le plus jeune de la bande Azize Diabaté (19 ans) portait une veste noire brillante, un t-shirt et un jean un peu troué. Pour l'heure, on ignore avec quel danseur professionnel les stars danseront.

On sait en revanche quels danseurs seront de retour cette saison : Fauve Hautot, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Christophe Licata, Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Candice Pascal, Anthony Colette et Katrina Patchett. La joyeuse troupe accueillera la petite nouvelle Inès Vandamme.