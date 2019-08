Elsa Esnoult candidate de Danse avec les stars 2019 : ses angoisses...

C'est officiel, Elsa Esnoult est au casting de la saison 10 de Danse avec les stars. TF1 a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi 23 août 2019. Dans la foulée, nos confrères de Télé Loisirs ont dévoilé les premières impressions de l'actrice des Mystères de l'amour (TMC).

"C'était un rêve de petite fille. J'ai toujours été dans ma tête et dans mon coeur dans le milieu artistique. (...). Dans ma chambre, secrètement, je passais ma vie à chanter et à danser devant le miroir", a confié la belle brune de 30 ans. Elle a également fait part de ses plus grosses angoisses concernant cette compétition intense : "C'est d'être totalement ridicule, de me casser la figure devant tout le monde, de mettre beaucoup de temps à apprendre une chorégraphie. J'aurais même peur que mon danseur se dise : 'Mais c'est quoi, cette fille pas capable de faire trois pas !' Des trucs comme ça. Mais je me dis que je suis là pour apprendre aussi."

Pour l'heure, on ne sait pas encore quel partenaire la production a choisi pour qu'elle excelle dans cette belle aventure. En revanche, on connaît le nom de quelques-uns de ses concurrents. On sait déjà que Moundir, Hugo Philip, Linda Hardy, Liane Foly et Azize Diabaté seront de l'aventure.

Nos confrères de Puremédias avaient également annoncé les participations de champion de France 2004, 2005, 2007 et 2008 du 110 mètres haies Ladji Doucouré (36 ans) et du commentateur sportif de la chaîne L'Équipe Yoann Riou.

Aux commandes, on retrouvera Camille Combal et Karine Ferri. Et du côté des danseurs, il y aura du changement, car Marie Denigot ne sera pas de retour. C'est Inès Vandamme qui a été choisie pour la remplacer.