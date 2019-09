Inès Vandamme (Danse avec les stars 2019) déjà vue sur TF1 : la preuve en vidéo

Ce lundi 2 septembre 2019, Inès Vandamme révèle auprès de nos confrères de Télé Loisirs avoir même déjà enflammé la piste de DALS ! "Voilà maintenant trois ans que je danse sur le parquet en tant que danseuse additionnelle. Je suis ravie de participer à cette saison 10 ! DALS, c'est LE programme qui met en valeur la danse", lance la jeune recrue. Si elle officiait ces dernières années comme danseuse de la troupe, la jolie blonde a déjà été contactée par la production du célèbre télé-crochet il y a de cela deux ans. "La vie a fait que d'autres contrats sont tombés et j'ai fait le My Way Tour de Matt Pokora", explique-t-elle.

M. Pokora, qui a récemment annoncé la grossesse de sa compagne Christina Milian, n'est pas la seule star avec laquelle Inès a collaboré. En effet, la jeune femme a eu l'occasion de se produire aux côtés de chanteuses et showgirls internationales comme Shakira et Alicia Keys. Une belle carrière qui ne fait que commencer !