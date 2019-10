Rachel Legrain-Trapani : Avec Vaimalama Chaves, c'est "le mépris le plus total"

Rachel Legrain-Trapani s'est confiée sur sa relation "légèrement" tendue avec Vaimalama Chaves sur le plateau de TPMP People. Le 11 octobre 2019, Matthieu Delormeau lui a demandé, amusé :"On sait que vous vous étiez fâchées toutes les deux ! Elle fait des petites soirées Miss et vous n'étiez pas invitée !" La compagne de Valentin Léonard répond : "Je n'ai rien contre Vaimalama Chaves, par contre elle..." L'animateur de 45 ans poursuit : "C'est le mépris le plus total ?" Aucun doute possible pour Miss France 2007 qui réplique sans hésiter : "Ah oui, oui, oui !" Alors, une réconciliation entre les jeunes femmes est-elle encore possible ?

Je pense qu'elle me déteste

Mais d'où vient cette brouille apparemment irrémédiable entre les deux Miss ? Le 4 octobre 2019, Rachel avait balancé sur C8 :"Je pense qu'elle me déteste, et c'est à cause de toi" pointant Matthieu Delormeau comme seul responsable à leur dispute. En effet, la jeune femme de 31 ans avait fait quelques remarques sur Miss France 2019 dans l'émission TPMP en février dernier. Interrogée par l'ancien animateur de NRJ12 sur Vaimalama, elle avait répondu : "Elle ne m'énerve pas, c'est juste que j'ai été à l'ancienne école, j'étais super impressionnée par Geneviève de Fontenay et j'osais pas me la ramener comme ça, même si des fois j'avais envie de faire une petite blaguounette" avant de poursuivre : "J'ai l'impression que toutes ses sorties sont du buzz, qu'elle cherche à faire du buzz".

Des propos qui n'ont pas plus à la Tahitienne de 24 ans qui depuis évince Rachel de toutes ses petites soirées entre copines Miss. Notamment en septembre dernier lors d'une petite sauterie chez elle. La Picarde expliquait qu'elle n'avait tout simplement pas été conviée à une soirée où toutes les autres Miss étaient invitées. "C'était il y a deux, trois semaines, beaucoup de Miss France étaient à Paris pour l'association des Bonnes fées. Camille Cerf, Malika Ménard me disent : 'On se voit ce soir chez Vaimalama ?' Je dis : 'Pourquoi, il se passe quelque chose ?' 'Ouais, elle fait une soirée." Oups.