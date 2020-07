Rachel Legrain-Trapani : Belle surprise de son aîné Gianni à son petit frère

Le 7 juillet 2020, Rachel Legrain-Trapani a agrandi sa famille. En effet, ce jour-là elle a accueilli avec son compagnon Valentin Léonard un petit garçon, qu'ils ont prénommé Andrea. C'est par césarienne que son bébé est né et tout s'est merveilleusement bien passé. Au lendemain de son accouchement, l'ancienne reine de beauté prenait déjà la parole pour remercier ses fans pour leurs nombreux messages de félicitations, ajoutant au passage être véritablement comblée. "Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant. Et comme je m'en doutais, c'est un papa complètement gaga", a-t-elle précisé.

Mais de retour de la maternité, un vide s'est tout de même fait ressentir. Déjà maman d'un premier garçon, Gianni (6 ans), fruit de ses amours avec son ex-mari, le footballeur Aurélien Capoue, Rachel Legrain-Trapani est contrainte de s'en séparer de temps à autre. C'est donc seulement à trois qu'elle, Valentin et Andrea entament pour l'heure ce nouveau chapitre de leur vie. Ce qui a le don de l'affecter quelque peu. "Mon grand me manque...", a-t-elle écrit via sa story Instagram jeudi 9 juillet 2020 sur une photo d'elle et son petit Gianni.

Mais son petit coup de blues a rapidement été balayé grâce à une adorable attention du garçonnet. Dans la story suivante, Rachel explique qu'il a pensé à lui laisser en souvenir, et plus précisément à son frère Andrea. "Gianni avait mis son doudou de naissance dans la valise de son petit frère, comme ça, il est un peu avec nous...", confie-t-elle, ajoutant une image du berceau de son bébé. Une magnifique preuve d'amour qui a certainement ému nombre d'internautes.

Il faut dire que Gianni était impatient de jouer les grands frères. "Il avait mis sur la liste au père Noël qu'il voulait un petit frère ou une petite soeur", révélait la jolie brune au mois de janvier dernier. Son voeu a été exaucé ! Tout au long de sa grossesse, il se montrait par ailleurs très protecteur, caressant régulièrement le ventre de sa mère. Vivement la rencontre officielle !