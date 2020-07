Rachel Legrain-Trapani maman : Le coûteux et très joli cadeau de Valentin

Une nouvelle vie à quatre commence pour Rachel Legrain-Trapani, son amoureux Valentin Léonard et son fils Gianni (6 ans), né de sa relation passée avec le footballeur Aurélien Capoue. Le 7 juillet 2020, le trio a accueilli le nouveau bébé de la famille : un adorable petit garçon prénommé Andrea. Au lendemain de l'accouchement, l'heureuse maman se livre sur Instagram.

En légende d'une photo de son bébé fraîchement né et allongé sur elle, en plein moment privilégié du peau à peau, Rachel Legrain-Trapani prend la parole pour la première fois depuis la naissance. "Merci pour vos messages, on se remet tout doucement de nos émotions. Tout s'est bien passé, Andrea est né par césarienne (assez bizarre à vivre), je ne me souvenais pas trop de la naissance de Gianni, car ça ne s'était pas très bien passé et on m'avait complètement shootée... Donc là, on peut dire que j'ai bien tout ressenti... Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant. Et comme je m'en doutais, c'est un papa complètement gaga", a-t-elle écrit. C'est donc par césarienne qu'est né le petit Andrea, et visiblement tout s'est bien passé.

En story, l'ancienne Miss France a partagé des photos de tendres instants avec son adorable fils. La toute petite main d'Andrea avec le bracelet hospitalier à son nom, un doux câlin entre papa et bébé, puis entre bébé et maman... Rachel Legrain-Trapani est aux anges. "On fond devant notre bébé d'amour, c'est indescriptible l'amour qu'on peut ressentir", a-t-elle lancé. Par ailleurs, elle a indiqué, toujours en story, "profiter à fond" de son petit bébé et promet de répondre à la foule de messages qu'elle a reçus dès que possible.

Un cadeau de naissance significatif pour le couple

Pour l'heure, l'heureuse maman profite de ses "deux hommes" comme elle les appelle désormais : son superbe Andrea et son amoureux Valentin, qu'elle considère comme "le meilleur des papas et des chéris". Il faut dire que l'ancien candidat de télé-réalité vu dans Les Marseillais (W9) a fait les choses en grand. Impressionné par le courage de sa belle, le beau brun devenu influenceur lui a offert un très joli cadeau. Ainsi qu'on a pu le voir dans une story sur son compte, Valentin Léonard a opté pour une superbe bague. "Félicitations à la meilleure des mamans et surtout à la plus courageuse. Je trouvais la bague magnifique comme cadeau de naissance et en plus de la couleur des yeux de notre fils", écrit-il tandis que la jeune femme de 31 ans découvre son présent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est conquise par le bijou : "Elle est trop belle, elle est magnifique ! Merci !"

Il s'agit d'une bague de la marque Avani Paris, maison de joaillerie familiale spécialisée dans le savoir-faire sri-lankais et les saphirs de Ceylan, pierres précieuses d'un bleu étincelant. Le modèle choisi par Valentin Léonard est en or blanc et présente un sublime saphir carré et serti de diamants. Une bague qui n'est pas disponible sur le site de la marque, mais qui vaut entre 2000 et 3000 euros... et qui ressemble fortement à l'un des modèles proposés à la vente comme bague de fiançailles. Serait-ce une bague faite sur mesure par Valentin pour demander sa belle Rachel en mariage ? Affaire à suivre...