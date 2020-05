Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard franchissent un grand cap

C'est une nouvelle grande étape pour Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. Le couple emménage ensemble et c'est officiel ! Miss France 2007 a annoncé cette grande nouvelle via son compte Instagram en publiant une photographie où on la découvre tranquillement allongée dans l'appartement parisien de son chéri. En légende, elle écrit : "Dimanche au lit ? Pas pour nous, on déménage, du moins Valentin Léonard emménage officiellement avec nous et quitte son quartier préféré de Montorgueil..."