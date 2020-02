Julie Ricci, sa grosse frayeur avec Gianni : "Le médecin m'a prise en urgence"

Enceinte de son deuxième petit garçon, Julie Ricci n'a pas tellement le loisir de se reposer. Et pour cause, elle s'occupe déjà à plein temps de son aîné, Gianni, né le 28 septembre 2018, de ses amours avec Pierre-Jean Cabrières. Et le garçonnet de 1 an et demi lui a récemment donné quelques angoisses en raison de l'arrivée soudaine d'une conjonctivite !

Via sa story Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story et des Anges a dévoilé le visage de son fils, dont les yeux sont fortement irrités et couverts de mucus jaune. "Conjonctivite pour baby Giannito. Je ne connaissais pas, j'ai eu peur ce matin au réveil, le médecin m'a prise en urgence", a-t-elle confié. Et de préciser : "C'est mon premier bébé, du coup, j'ai eu peur, mais ça passe vite, il a des gouttes pour les yeux."

Fort heureusement, plus de peur que de mal pour Julie Ricci qui a déjà assez de soucis à se faire avec sa seconde grossesse. En effet, alors qu'elle eu la chance de retomber enceinte après une fausse couche éprouvante, la jeune femme entreprend de passer les examens de grossesse classique. Les résultats de l'un d'eux leur font penser qu'elle attend un enfant trisomique comme elle le révélait pour Purepeople en janvier dernier. Finalement rassurée, elle faisait ensuite face à de nouvelles "péripéties" inquiétantes. "Le bébé a les reins un peu plus épais que la normale et nous avons dû faire une échographie en urgence. (...) Il arrive parfois qu'une opération des reins soit nécessaire à la naissance. Mais dans beaucoup de cas, une fois le bébé né, il y a un suivi et tout revient à la normale dans la première année." Le chemin risque d'être encore long avant d'arriver à terme et d'enfin rencontrer le petit frère de Gianni...