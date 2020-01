Julie Ricci enceinte : "Les médecins suspectaient une trisomie..." (EXCLU)

Julie Ricci et son mari Pierre-Jean Cabrières sont sur un petit nuage. Actuellement enceinte de son deuxième enfant, l'ancienne candidate de Secret Story vit cette nouvelle grossesse avec une certaine angoisse due à sa récente fausse couche. Interrogée par Purepeople.com, la jolie brune a révélé avoir eu une grosse frayeur alors qu'elle en est bientôt à son cinquième mois de grossesse...

"C'est vrai que c'est un début de grossesse un peu plus délicat. J'ai des frayeurs par rapport à ma fausse couche, mais j'essaye de relativiser au maximum", commence-t-elle. Pour ne rien arranger, la belle a reçu, il y a peu, une nouvelle angoissante : "Là, on a fait des tests, car les médecins suspectaient une trisomie, mais heureusement tout va bien... Je relativise même si je me dis que je peux encore perdre le bébé. J'attends avec impatience le septième ou huitième mois de grossesse parce que si jamais il y a un problème, on peut toujours le faire sortir. Mais en attendant, les six premiers mois, personne ne peut intervenir...", déclare-t-elle, une pointe d'appréhension dans la voix.

En effet, durant l'été 2019, Julie Ricci a eu la très mauvaise expérience de faire une fausse couche alors qu'elle était enceinte de quatre mois... En janvier 2020, sur sa chaîne YouTube, la belle brune de 31 ans a expliqué en détail ce qu'il s'est passé : "Le coeur du bébé s'était arrêté, j'étais hyper triste. Surtout qu'avec Gianni, mon premier enfant, tout s'était très bien passé. Donc là, je n'avais pas compris le pourquoi du comment. Et en fait, en faisant des analyses sur le foetus, j'ai appris que c'était un môle gynécologique. C'est une maladie du placenta qui fait que j'avais un kyste sur l'embryon..."

Depuis ce triste événement, Julie Ricci et son chéri ont mis un point d'honneur à ce qu'elle retombe rapidement enceinte. Le 22 décembre dernier, elle annonçait sa grossesse en vidéo sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube. En attendant l'arrivée de son enfant, prévue pour juin 2020, Julie Ricci compte les jours avec angoisse, même si elle affirme tout faire pour rester optimiste...