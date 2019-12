Julie Ricci enceinte de son deuxième enfant : belle annonce en vidéo

Et en juillet dernier, ils étaient présents pour la soutenir dans l'épreuve de sa fausse couche. "J'étais enceinte, donc on était super heureux, on allait vous l'annoncer, j'étais à un peu plus de quatre mois de grossesse. Malheureusement, le coeur du bébé s'est arrêté. Comment vous dire, quand il nous a dit ça, je n'avais pas de mots, j'ai mis du temps, j'ai un petit peu pleuré, je ne voulais en parler à personne. Ça m'a fait trop de peine parce qu'à l'échographie, on commençait déjà à voir un petit bébé, une tête, des petits bras, des petits pieds", avait-elle confié, les larmes aux yeux.