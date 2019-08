Julie Ricci de nouveau mariée à PJ: incroyables robes pour une belle célébration

Samedi, elle n'a donc pas manqué de partager cet heureux événement avec ses fans en postant plusieurs vidéos via sa story Instagram. L'ancienne star de téléréalité y apparaît vêtue de plusieurs somptueuses robes différentes et plus épanouie que jamais entourée de sa famille, dont le petit Gianni. La fête s'est semble-t-il poursuivie jusqu'au bout de la nuit, avec des feux d'artifices pour marquer le coup.

Pour rappel, Julie Ricci avait également mis en ligne des photos de leur première union. Ses fans avaient donc pu découvrir que la jeune mariée avait opté pour une robe blanche moulante et légèrement transparente sur une partie des bras et des hanches. Elle portait un voile et une demi-queue de cheval, avec les cheveux ondulés. Son époux avait quant à lui choisi un costume couleur lavande et leur fils était vêtu d'une grenouillère représentant un costume.

Julie Ricci retrouve enfin le sourire après une période difficile. Début mars, on apprenait qu'elle avait été renversée par une voiture, alors qu'elle était avec Gianni. Et début juillet, elle a révélé avoir été victime d'une fausse couche.