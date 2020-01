Julie Ricci et sa fausse couche : nouvelles et tristes confidences

Julie Ricci est enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Pierre-Jean Cabrières. La candidate de Secret Story 4 (2010) en est à son quatrième mois, un bonheur qu'elle a partagé avec ses abonnés fin décembre. Face aux nombreuses interrogations de ses abonnés, la belle brune de 31 ans a fait une vidéo YouTube afin de leur répondre. Elle a également fait des confidences sur sa fausse couche, survenue l'été dernier.

Une personne lui a demandé si cette grossesse l'inquiétait, comme elle avait fait une fausse couche à 4 mois de grossesse "Oui, je suis anxieuse. Le coeur du bébé s'était arrêté, j'étais hyper triste. Surtout qu'avec Gianni, mon premier enfant, tout s'était très bien passé. Donc là, je n'avais pas compris le pourquoi du comment. Et en fait, en faisant des analyses sur le foetus, j'ai appris que c'était un môle gynécologique. C'est une maladie du placenta qui fait que j'avais un kyste sur l'embryon. Au final, la nature est bien faite. Le coeur du bébé s'est arrêté parce qu'il avait un kyste et que ça n'aurait pas été à terme ou alors ça n'aurait pas été un bébé 'normal', on va dire. (...) On ne sait pas comment ça vient et comment ça part, cette maladie. Moi c'est parti, mais pour certaines, ça reste et elles doivent faire une chimio", a expliqué la maman de Gianni (1 an).

Sans surprise, Julie Ricci était bouleversée, car elle souhaitait avoir un deuxième enfant. "J'ai dû attendre que mes taux de grossesse redeviennent normaux. Ça a pris trois mois. Ensuite, on a mis bébé en route", a poursuivi la jeune femme. Aujourd'hui, elle essaie tout de même de rester sereine et le fait de commencer à sentir son bébé bouger aide beaucoup. Pour l'heure, Pierre-Jean Cabrières et elle ne connaissent pas encore le sexe du bébé. Ce n'est que le mois prochain qu'elle aura sa réponse tant attendue.