Julie Ricci enceinte : date d'accouchement révélée et pronostics sur le sexe

Julie Ricci ne pourrait pas être plus heureuse. Déjà maman d'un petit garçon prénommé Gianni, l'ancienne candidate de Secret Story attend avec impatience son deuxième enfant. Un véritable bonheur pour elle et son mari Pierre-Jean Cabrières quelques mois après sa fausse couche. Désormais assez sereine pour partager sa grossesse avec ses followers, Julie Ricci ne parle plus que de ça. Mercredi 25 décembre d'ailleurs, la jolie brune a dévoilé de nouvelles images de son ventre très arrondi. "Je voulais vous montrer l'avancée du bidou, mon ventre sort plus vite que pour ma première grossesse. C'est hallucinant. Pour ma première grossesse, il était comme ça à quatre, cinq mois", constate-t-elle en story sur Instagram.

Dans la foulée, Julie Ricci en a profité pour révéler la date de la naissance de son future bébé : "3ème mois de grossesse et mon accouchement est prévu le 26 juin prochain." Encore un peu de patience donc avant que son bout de chou pointe le bout de son nez. Si elle ne connaît pas encore le sexe, Julie Ricci est d'ores et déjà comblée. "On est trop contents, petit garçon ou petite fille... On a déjà un fils mais j'aime tellement mon fils que je me reverrais bien avec un petit garçon et à la fois voir le visage d'une petite fille, ça serait trop mignon", s'extasie-t-elle.

En attendant, elle a célébré les fêtes chez elle entourée de ses deux hommes. Au programme : une tonne de cadeaux, mais aussi de gros repas. Eh oui, la jeune femme ne s'en cache pas, elle mange beaucoup depuis le début de sa grossesse et a confié avoir pris du poids. "J'ai moins bien mangé que pour la grossesse de Gianni, j'ai pas fait de sport du tout. Vu que j'avais fait la fausse couche, j'appréhendais un petit peu et je faisais très attention. Donc zéro sport et j'ai pas très bien mangé, donc je grossis. Mais là, c'est bon, je me reprends en main à partir de début janvier."