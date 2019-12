Julie Ricci enceinte : "trop contente", elle assume sa prise de poids

La fin de l'année 2019 se termine en beauté pour Julie Ricci. L'ancienne candidate de Secret Story est enceinte de son deuxième enfant, un peu plus d'an après la naissance de son fils Gianni. Un nouveau bonheur qu'elle se prépare à accueillir avec son mari Pierre-Jean Cabrières et qu'elle a annoncé de la plus jolie des manières. La jolie brune a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube lundi 23 décembre au cours de laquelle elle dévoile son petit baby bump, mais aussi les images d'une première échographie.

Face aux nombreux messages de félicitations de la part des internautes, Julie Ricci a adressé ses remerciements dans la foulée. À travers une story Instagram, la jeune femme en profite également pour leur souhaiter de bonnes fêtes tout en leur conseillant de se faire plaisir, comme elle le fait depuis le début de sa grossesse. "Mangez ! C'est la période où il n'y a plus de régimes, il n'y a plus rien ! Moi qui suis enceinte, je suis trop contente parce que je fais un peu moins de diététique. Bon c'est pas bien, mais j'avoue, il va falloir que je me reprenne en main parce que ces trois mois, ça n'a pas été bon du tout", concède-t-elle.

Il faut dire que Julie Ricci a été échaudé après avoir été victime d'une fausse couche au bout de quatre mois l'été dernier. "J'ai moins bien mangé que pour la grossesse de Gianni, j'ai pas fait de sport du tout. Vu que j'avais fait la fausse couche, j'appréhendais un petit peu et je faisais très attention", confie-t-elle. "Donc zéro sport et j'ai pas très bien mangé, donc je grossis. Mais là, c'est bon, je me reprends en main à partir de début janvier." Voilà une bonne résolution !