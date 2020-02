Julie Ricci, sa grossesse compliquée : son futur bébé risque déjà une opération

Julie Ricci est inquiète. Actuellement enceinte d'un deuxième petit garçon après avoir essuyé une douloureuse fausse couche l'été dernier, la jolie brune semble rencontrer quelques difficultés avec sa nouvelle grossesse. Pour Purepeople.com, elle révélait déjà avoir eu une petite frayeur lorsque les médecins ont suspecté une trisomie. Finalement rassurée à ce sujet, la femme de Pierre-Jean Cabrières fait face à d'autres mauvaises nouvelles.

Sur Instagram, jeudi 20 février 2020, elle relatait ainsi : "Encore une petite péripétie pour nous sur cette grossesse. Le bébé a les reins un peu plus épais que la normale et nous avons dû faire une échographie en urgence." Julie Ricci poursuit son récit en expliquant être très "stressée" par cette situation qui arrive apparemment "fréquemment" chez les petits garçons en développement dans le ventre de leur maman. "Nous devons attendre l'échographie du troisième trimestre et devrons patienter en espérant que les reins ne dépassent pas 10mm." L'ancienne candidate de télé-réalité finit tout de même par rassurer en expliquant que le futur petit frère de Gianni se porte bien. Toutefois, "il arrive parfois qu'une opération des reins soit nécessaire à la naissance, précise-t-elle. Mais dans beaucoup de cas une fois le bébé né, il y a un suivi et tout revient à la normale dans la première année."

En commentaires, Julie Ricci a reçu une vague de soutien de la part de ses nombreux followers. Certains anonymes ont même partagé leurs expériences similaires à ce que traverse actuellement la jeune femme. Des témoignages qui, on l'espère, auront réussi à calmer ses angoisses.