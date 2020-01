Julie Ricci enceinte pour la deuxième fois : elle dévoile le sexe de bébé

Julie Ricci a vraiment tout pour être heureuse. Déjà maman d'un petit garçon prénommé Gianni et âgé d'un peu plus de 1 an, elle attend son deuxième enfant avec son mari Pierre-Jean Cabrières. Un heureux événement pour le couple qui survient quelques mois après la fausse couche de la jolie brune. Si cette nouvelle grossesse est forcément quelque peu plus compliquée que la précédente, Julie Ricci continue malgré tout de partager son quotidien sans tabou avec ses nombreux followers.

Mardi 28 janvier, elle a d'ailleurs annoncé une très bonne nouvelle : le sexe du bébé. Pour ce faire, Julie Ricci a posté une vidéo sur laquelle son compagnon découvre enfin ce qui les attend. Un poil sous pression, il déballe un énorme cadeau préparé par sa chérie qui s'enthousiasme : "L'annonce du sexe du bébé pour mon mari !" Et c'est avec joie que le jeune homme découvre que Gianni aura bientôt... un petit frère ! En effet, plusieurs ballons bleus se dégagent du colis pour s'envoler. "It's a boy ! C'est un garçon ! Les garçons en force", s'exclame alors l'ancienne candidate de télé-réalité. De son côté, Pierre-Jean Cabrières a partagé une photo de lui entouré des fameux ballons bleus et le sourire éclatant. "C'est un GARÇON. C'est fou j'étais persuadé que c'était une fille, Julie a bien su garder le secret pendant plusieurs jours ! Plus que trois et on a l'équipe de basket."

Pour rappel, Julie Ricci s'était rendue seule chez le médecin pour apprendre le sexe de son enfant. Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, elle confiait vouloir faire "une jolie annonce" à son mari. Chose dite, chose faite ! La petite famille peut maintenant préparer sereinement l'arrivée de bébé.