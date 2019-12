Julie Ricci maman : Cette mauvaise habitude qui encombre la chambre de son fils

Actuellement enceinte de son deuxième enfant après une terrible fausse couche, la belle Julie Ricci, ancienne candidate de Secret Story en 2010, vient de passer Noël entourée de son chéri Pierre-Jean Cabrières et de son fils Gianni, né le 28 septembre 2018. Très présente sur ses réseaux sociaux, la jeune maman partage quotidiennement sur l'évolution de sa grossesse. Mais mardi 31 décembre 2019, c'est une confidence pour le moins étonnante qu'elle a tenu à faire à ses 687 000 followers...

"J'ai un gros gros problème, je vous jure : j'ai dit que j'arrêtais d'acheter des cadeaux à mon fils et là j'étais dans un magasin de jouet et qu'est-ce que j'ai fais ?" déclare-t-elle face caméra avant de montrer à l'écran un jouet représentant un panda qui joue de la musique. "Je suis horrible, je me suis dit que j'allais arrêter mais il aime bien la musique alors j'ai craqué ! Mais j'ai vraiment un grave soucis car ce n'est même pas lui qui me demande...", affirme-t-elle.

Pourtant, la belle brune le sait, elle gâte beaucoup trop son fils, à tel point qu'à seulement un an, le bout de chou n'a presque plus de place dans sa chambre. "Il a des milliards de jouets, il en a trop, j'en ai enlevé de sa chambre. On m'a dit de faire un roulement parce qu'apparemment il avait trop de jouets et pour se concentrer c'est mieux d'en avoir un petit peu moins et de les changer de temps en temp. Mais là j'ai craqué..." déplore la jeune femme complètement gaga. Mais rien n'est trop beau pour son Gianni !

Après avoir notamment participé aux Anges de la télé-réalité en 2011, Julie Ricci a quelque peu disparu de nos petits écrans. Pourtant, à compter du 6 janvier 2020, la jolie brune fera partie du casting de la toute nouvelle émission de TFX baptisée Mamans et célèbres. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur son quotidien de jeune mère et de suivre plus en détails sa grossesse qui devrait arriver à son terme le 26 juin prochain.