Julie Ricci renversée avec son bébé : Un an après, elle souffre toujours (EXCLU)

Depuis le mois de décembre 2019, tout va bien pour Julie Ricci, ancienne candidate de Secret Story, qui est enceinte de son deuxième enfant. Désireuse de donner une nouvelle image d'elle, la belle brune a choisi de se dévoiler dans la nouvelle émission de TFX intitulée Mamans & Célèbres. Interrogée par Purepeople.com, la maman de Gianni est notamment revenue sur ses craintes au début de cette nouvelle grossesse (les médecins ont un temps pensé que son futur bébé était peut-être trisomique), mais aussi sur l'accident qui a failli lui coûter très cher, début 2019...

En traversant la route le 28 février 2019, Julie Ricci a été renversée par une voiture alors qu'elle tenait son fils dans ses bras. Si le petit n'a rien eu, c'est une autre affaire pour l'ex-candidate de télé-réalité qui a aujourd'hui encore quelques séquelles. "J'ai eu une fracture ouverte du talon et, depuis un certain temps, j'ai très mal au pied. C'est peut-être lié à ma prise poids, je n'en sais rien", confie celle qui a déjà pris 8 kilos et qui "commence à ne plus trop s'aimer physiquement".

Depuis quelque temps, la jeune maman de 31 ans consulte même des spécialistes : "J'ai également rendez-vous avec un kinésithérapeute, car j'ai aussi des problèmes aux cervicales depuis l'accident, j'ai beaucoup de migraines et j'ai du mal à me tourner du côté droit. En voiture, par exemple, ça peut être très problématique...", déclare-t-elle. Heureusement, Julie Ricci a pu compter sur l'aide de toute sa famille pour s'occuper de son fils alors qu'elle était alitée. "Ma belle-mère est à la retraite, donc elle était à la maison et m'a beaucoup aidée. Mon mari évidemment, ma soeur, ma cousine...", confie-t-elle, très reconnaissante.

Depuis l'accident, la jolie brune avoue "couver" son petit Gianni : "J'ai toujours été protectrice avec lui, car c'est mon premier bébé. Mais l'accident m'a clairement traumatisée et, depuis, je suis un peu excessive... J'apprends à me gérer, à me calmer. Gianni a déjà tout, mais dès que je vais quelque part, je lui ramène un jouet. C'est limite ridicule, j'en ai conscience, mais c'est comme le chocolat, c'est compulsif. Pourtant, je tiens vraiment à lui apprendre la valeur des choses et à lui faire comprendre qu'on ne peut pas tout avoir en claquant des doigts", admet-elle sans filtre.

Aujourd'hui, enceinte de bientôt de cinq mois, Julie Ricci attend avec impatience l'arrivée de son deuxième enfant, prévue pour juin 2020.