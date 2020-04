Rachel Legrain-Trapani enceinte, sa grossesse compliquée : "C'est contraignant"

Chaque jour, Sylvie Tellier discute avec d'anciennes Miss France en visioconférence, à l'occasion d'un live Instagram. Mardi 7 avril 2020, c'est Rachel Legrain-Trapani qu'elle a contactée. La jeune femme de 31 ans, qui a été élue Miss France 2007, a donné des nouvelles de sa seconde grossesse.

Six ans après avoir donné naissance à Gianni, fruit de son ancienne union avec le footballeur français Aurélien Capoue, Rachel Legrain-Trapani s'apprête à accueillir son premier enfant avec son nouveau compagnon, Valentin Léonard. La future maman doit accoucher cet été et on imagine qu'elle a hâte. L'ancienne reine de beauté a admis auprès de Sylvie Tellier qu'elle ne comptait pas avoir d'autre enfant. "Ce n'est pas que je n'aime pas être enceinte, mais je fais du diabète gestationnel, donc il faut que je me pique tout le temps. C'est quand même assez contraignant. J'ai dû en faire pour ma première grossesse, mais on ne l'avait pas vu. J'avais 25 ans et je n'avais pas fait autant de tests que maintenant. Mais j'avais pris beaucoup de poids et Gianni est né avec un poids assez conséquent. J'avais pris 30 kilos", a-t-elle expliqué.

À la suite de sa première grossesse, Rachel Legrain-Trapani avait, en plus, dû être hospitalisée une semaine pour deux hernies discales, car son corps n'avait pas supporté son changement de poids. Pour cette seconde grossesse, la compagne de Valentin Léonard fait donc très attention à son alimentation et elle fait un peu de sport. Pour l'heure, elle ne sait pas encore si elle accouchera par voie basse. "Je vais peut-être avoir une césarienne", a-t-elle précisé, sans donner plus de détails.

Rachel Legrain-Trapani a ensuite révélé sa réaction après avoir appris qu'elle attendait encore un garçon : "Je me disais que le sexe du bébé m'était égal, mais quand j'ai su que c'était un deuxième garçon, j'ai eu une petite pointe de... pas de tristesse parce que le principal c'est qu'il soit en bonne santé... Mais je me suis dit que j'aurais aimé avoir une petite fille, quand même, parce que je ne pense pas avoir de troisième enfant. J'ai déjà prévenu mon chéri."