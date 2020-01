Rachel Legrain-Trapani enceinte : le sexe de son bébé dévoilé !

Team garçon ou fille ? Pour sa baby-shower, Rachel Legrain-Trapani a organisé tout d'une main de maître ! Et pour cause, c'est lors de cet événement que Miss France 2007 a décidé qu'elle allait révéler le sexe du bébé qu'elle attend avec son chéri Valentin Léonard. Invités dans le prestigieux hôtel Mariott à Paris, tous les convives découvrent impressionnés la superbe décoration imaginée par le couple. Nounours géants, cupcakes, sucreries et ballons roses et bleus, une mise en scène millimétrée comme du papier à musique. À leur arrivée, chaque invité choisit un bracelet : bleu s'ils pensent que Rachel attend un garçon et rose s'ils penchent plutôt pour une petite fille.

Le fils de Rachel Gianni (6 ans, issu de sa relation passée avec le footballeur Aurélien Capoue) a déjà fait son choix. Pour lui, c'est un petit-frère qui grandit dans le ventre de sa maman. Valérie Bègue (Miss France 2008) est du même avis, c'est un garçon ! Très émue, l'ex-femme de Camille Lacourt embrasse tendrement Rachel, qu'elle surnomme affectueusement sa "Rachid".

Enfin, c'est le moment de la révélation... Tous les invités retiennent leur souffle jusqu'au moment où Rachel et Valentin annoncent enfin le sexe de leur futur bébé : c'est un garçon ! Comblés, le couple s'embrasse sous les applaudissements de tous leurs invités, admiratifs de leur très belle histoire d'amour.

Rachel Legrain-Trapani avait annoncé être enceinte le 10 janvier 2020. Quelques jours plus tard, elle avait révélé avoir pris connaissance de sa grossesse lors d'une randonnée sportive dans le désert au Maroc. Très amoureux depuis leur rencontre, Valentin et Rachel se surnomment d'ailleurs les "âmes soeurs". Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard seront donc bientôt parents d'un petit garçon qui viendra concrétiser leur idylle. Félicitations aux deux amoureux !