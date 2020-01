Rachel Legrain-Trapani enceinte : sa belle déclaration au futur papa

Ils avaient officialisé leur couple le 29 août 2019 sur Instagram. Rachel Legrain-Trapani et Valentin Leonard vont bientôt être parents ! Le 10 janvier 2020, Miss France 2007 a tenu à adresser une tendre déclaration au mannequin de 30 ans qu'elle surnomme son "âme soeur". Elle écrit : "Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c'est toi. Toi qui me donnes l'envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d'amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau-papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j'aime tout simplement." Déjà maman de Gianni (5 ans, issu de son union avec le footballeur Aurélien Capoue), l'ancienne reine de beauté serait enceinte "depuis maintenant plus de 3 mois" comme l'indiquait son chéri sur Instagram.

Une merveilleuse annonce applaudie par les nombreux followers de la chroniqueuse de TPMP. "Félicitations à tous les deux et plein de bonheur et d'amour", "Que du bonheur", "Félicitations à vous deux et nouvelle mission pour Gianni : devenir un super grand frère !!". Rachel a également reçu de nombreux messages de différentes Miss France, comme Iris Mittenaere ("Félicitations ? c'est merveilleux !!!"), Valérie Begue ("Ma Rachid ! C'est fabuleux ! Tellement heureuse pour vous"), Maeva Coucke ("Wawwwww !!!? Félicitations à vous deux") ou encore Élodie Gossuin ("Trop heureuse pour vous... prends soin de vous"). Bien sûr, le futur papa a également commenté la publication de son amoureuse en écrivant simplement : "Merci mi amor." Tout est dit !