Rachel Legrain-Trapani enceinte : "Le sexe du bébé est écrit sur ce papier..."

Il va donc falloir attendre encore quelques jours pour découvrir enfin le sexe du second enfant de Miss France 2007 (déjà maman de Gianni, 6 ans, issu de sa relation passée avec le footballeur Aurélien Capoue). En guise de petit jeu, la chroniqueuse de TPMP lance les pronostics et propose à ses fans de deviner le sexe de son bébé. À en voir les résultats, ses followers sont formels, il s'agirait d'une fille ! On découvre ainsi que 78% des internautes pensent à une petite fille contre 22% qui pencheraient plutôt pour un garçon.

Celle qui a révélé avoir pris connaissance de sa grossesse lors d'une randonnée sportive dans le désert au Maroc va ainsi agrandir sa famille et concrétiser son amour avec celui qu'elle surnomme depuis leur rencontre son "âme soeur".