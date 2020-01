Rachel Legrain-Trapani enceinte : elle révèle comment elle a appris sa grossesse

Ne regardant que vers l'avenir, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard roulent à fond la caisse sur l'autoroute de l'amour. Quelques jours seulement après leur rencontre en août dernier, ils se faisaient déjà un tatouage commun. Après cette grande étape, quoi de plus normal pour eux que de sceller leur amour par un acte irréversible : accueillir leur premier enfant à deux.

Le 10 janvier dernier, l'ancienne reine de beauté annonçait ainsi sa seconde grossesse. Une merveilleuse nouvelle très bien accueillie par les fans du couple. Le mercredi 15 janvier 2020, Rachel Legrain-Trapani a appris à ses abonnés comment elle avait su qu'elle était enceinte... en pleine randonnée sportive dans le désert, au Maroc. "J'ai su que j'étais enceinte en arrivant sur notre campement dans le désert lors du Trek... Je n'avais pas la possibilité de faire un test (forcément pas de pharmacie à l'horizon)", explique-t-elle.

"Mais je le sentais au plus profond de moi... on s'en souviendra de cette phrase sortie de nulle part : 'Je crois que je suis enceinte.' À chaque kilomètre que je faisais, je pensais à lui (ou à elle) en espérant qu'il s'accroche et qu'il tienne le coup. Je me réveillais le matin à 6h avec les nausées et l'appréhension des 20 km que j'allais parcourir dans les dunes. On a réussi ensemble cette expérience qui restera incroyable avec mon petit haricot dans le ventre", poursuit Rachel Legrain-Trapani.

Pour rappel, l'ancienne Miss France est déjà maman d'un petit garçon prénommé Gianni, né le 23 décembre 2013, issu de sa relation passée avec le footballeur Aurélien Capoue. Rachel Legrain-Trapani ne s'attendait pas à replonger dans les joies de la maternité. "Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c'est toi. Toi qui me donnes l'envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d'amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau-papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j'aime tout simplement", avait-elle déclaré à son compagnon Valentin Léonard lors de l'annonce de sa grossesse.