Rachel Legrain-Trapani enceinte : "J'ai eu droit à tous les maux de grossesse"

Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Leonard ont créé la surprise le 10 janvier 2020 en annonçant une grande et heureuse nouvelle sur Instagram : ils attendent un bébé ! Cette grossesse inattendue en a surpris plus d'un parce que Miss France 2007 et l'ancien candidat des Marseillais (W9) ne sont en couple que depuis quelques mois. Ils avaient officialisé leur histoire d'amour l'été dernier, au mois d'août, alors que Rachel Legrain-Trapani s'était séparée du footballeur et champion du monde Benjamin Pavard en début d'année. Une rupture pleine d'amertume pour l'ex-reine de beauté.

Deux jours après l'annonce de sa grossesse, Rachel Legrain-Trapani s'est adressée aux 236 000 personnes qui la suivent sur sa page Instagram, évoquant la fatigue ressentie après sa reprise intense après les fêtes de Noël. La Picarde de 31 ans a notamment repris du service avec TPMP People, sur C8, le 20 janvier dernier, émission durant laquelle elle a fièrement exposé son baby bump naissant.

"Après une semaine de reprise intense, je n'ai absolument pas bougé de la journée... J'essaie de me reposer un maximum quand c'est possible !", a d'abord témoigné Rachel Legrain-Trapani. Parce qu'elle est également la maman de Gianni, 9 ans, né de son union passée avec l'ancien footballeur Aurélien Capoue, l'ancienne miss ne peut que comparer cette nouvelle grossesse avec la précédente. "Je vis une grossesse tellement différente de la première : j'ai eu droit à tous les maux de grossesse", a-t-elle ajouté, promettant de reprendre son blog et de partager cette nouvelle expérience semée d'embûches, qui aboutira sur un immense bonheur. Fille ou garçon, le suspense reste pour l'instant entier.