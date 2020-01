Rachel Legrain-Trapani enceinte : elle dévoile son baby bump

Inséparables depuis le début de leur relation amoureuse, Valentin et Rachel ont eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. Deux "âmes soeurs" qui semblent ne jamais avoir connu un amour si fort et une osmose si parfaite avant de se rencontrer. Rachel avait d'ailleurs déclaré au sujet de son amoureux mannequin, en août 2019 : "Le destin? Le hasard? Peu importe comment on le qualifie... nous nous sommes trouvés (...) j'avais envie de partager avec vous mon bonheur...Celui d'avoir trouvé l'homme dont j'ai toujours rêvé ! Notre histoire est folle c'est ce qui la rend encore plus belle".

Un conte de fées devenu réalité... Félicitations aux futurs parents !