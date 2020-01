Valérie Bègue soutient la compagne de Camille Lacourt, atteinte d'un cancer

Pour mettre à mal les tabous, Alice Detollenaere a eu le courage de révéler sur Instagram qu'elle était atteinte d'un cancer du sein et que le sein malade avait été retiré. Celle qui a été élue Miss Bourgogne en 2010 et a prétendu au titre de Miss France 2011, finalement décroché par la Bretonne Laury Thilleman, a annoncé sa maladie le 8 janvier 2019. "C'est fait. Après des mois de recherches, de doutes et d'aléas médicales, on m'a finalement retiré ce sein malade", a écrit le mannequin de 33 ans.

Cette terrible épreuve, Alice Detollenaere ne l'affronte pas seule, mais aux côtés de celui qui partage sa vie depuis bientôt un an, l'ancien nageur Camille Lacourt. "J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenue depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", a ajouté la belle Alice. Impressionné par la force et le courage de sa compagne, Camille Lacourt a quant à lui publié un "My hero" dans ses stories Instagram.