"Je t'aime" : Valérie Bègue fait une déclaration d'amour à Didier Deschamps malgré "l'immense tristesse"

C'est le genre de défaites qui fait mal au coeur et dont on se souvient pendant longtemps. Absents une grande partie de la rencontre, les joueurs de l'équipe de France ont su trouver les ressources à quelques minutes de la fin de cette finale de Coupe du monde face à l'Argentine pour renverser la vapeur et pousser les coéquipiers d'Angel Di Maria en prolongation. Malheureusement, tout s'est joué aux tirs au but et le gardien argentin a été plus fort que les tirs français et les tricolores se sont inclinés pour la deuxième fois de leur histoire en finale de la plus prestigieuse compétition qui soit dans le football.

Une défaite forcément déchirante et encore plus pour le sélectionneur, Didier Deschamps, qui pensait avoir tout bien fait en emmenant ses joueurs jusqu'en finale. Il n'aura pas manqué grand-chose aux Bleus pour sortir vainqueur de ce duel au sommet entre Messi et Mbappé, mais les supporters français sortent forcément très déçus de cette nouvelle défaite en finale. Malgré la déception, l'ancienne Miss France 2008 Valérie Bègue a tenu à adresser un beau message au sélectionneur sur Instagram. Dans sa story, l'ex compagne de Camille Lacourt a partagé une belle photo de groupe des joueurs de l'équipe de France sur lequel elle écrit un beau message : "Tristesse immense... Mais tellement fière de notre équipe ! Merci de nous avoir fait vibrer. Je t'aime Didier !", s'exclame-t-elle dans son message (qui est à retrouver dans le diaporama).

Didier Deschamps forcément déçu après la rencontre

Un bel hommage en direction de l'homme fort des Bleus, Didier Deschamps, très triste à la fin du match. Pour le réconforter, sa femme Claude était présente au Qatar, ainsi que son fils Dylan, venu accompagné de sa jolie copine, Mathilde. "La déception est énorme évidemment. On a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce n'est pas une excuse. Ça a quand même été un pur bonheur à travers les matchs tant sportivement que humainement dans le très haut niveau. De ce côté là, il y a que du positif mais quand il n'y a pas le graal au bout ca fait mal. Mais c'est le très haut niveau, il va falloir digérer", a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre.