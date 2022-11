Didier Deschamps : Le gros sacrifice de sa femme Claude au début de leur relation

C'est l'annonce que tous les Français attendent ce soir en direct pendant le journal télévisé de TF1. Face à Gilles Bouleau, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, va annoncer quels sont les joueurs retenus pour participer à la Coupe du monde qui va démarrer le 20 novembre prochain au Qatar. Si certains n'ont pas vraiment de soucis à se faire, à l'image de Kylian Mbappé ou encore Hugo Lloris, d'autres en revanche sont sur la sellette et le nom d'Olivier Giroud est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines.

Champions en titre, les Bleus s'avancent vers l'échéance avec la pression du vainqueur, mais Didier Deschamps connaît bien ça, lui qui a tout gagné dans sa carrière de joueur, puis d'entraîneur. Plutôt discret sur sa vie privée, le sélectionneur est un homme heureux, père d'un beau et grand garçon, Dylan, et marié depuis 1989 avec la femme de sa vie, Claude. Il a seulement 17 ans quand il rencontre la belle brune et leur histoire va durer jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, les débuts sont difficiles, puisque l'ancien footballeur n'est encore qu'un jeune espoir du FC Nantes, qui touche 2 800 francs par moi (soit environ 400 euros), comme le raconte très bien Bernard Pascuito dans son livre Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre (Éditions du Rocher).

Claude prend la décision d'arrêter ses études

Les deux tourtereaux décident de s'installer ensemble assez rapidement, après seulement quelques mois de relation. Assez vite, l'ancien sportif de 54 ans va mieux gagner sa vie et sa femme va prendre alors une décision importante pour leur vie de couple. "Très vite, son salaire (celui de Didier Deschamps ndlr) va s'améliorer et c'est tant mieux, car Claude a choisi d'arrêter ses études d'orthophonie. La décision n'a pas été facile à prendre mais elle veut pouvoir se consacrer entièrement à Didier dans les années qui viennent", explique Bernard Pascuito dans son livre. Claude, qui se montre très discrète, a donc décidé de sacrifier son avenir professionnel très jeune pour les biens de son couple. "Être une maîtresse de maison attentive et attentionnée, s'occuper des enfants lorsqu'ils en auront, gérer l'emploi du temps de Didier, veilleur sur sa nourriture et sa récupération", énumère l'auteur de Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre pour évoquer les tâches quotidiennes de la femme de footballeur.

Alors qu'il s'apprête à prendre une décision très importante et qui sera à coup sûr très médiatisée, Didier Deschamps sait déjà qu'il pourra compter sur le soutien de Claude dans les semaines à venir.