Didier Deschamps : Son fils Dylan dévoile une photo très drôle pour la fête des pères

Didier Deschamps va bientôt vivre un des moments les plus importants dans sa vie d'entraîneur de l'équipe de France, mais il sait qu'il pourra compter sur l'amour et le soutien de son fils Dylan pendant cette période. Le sélectionneur des Bleus, brillant vainqueur de la Coupe du monde en 2018 va remettre son titre en jeu au Qatar en fin d'année. Avec une équipe qui peut compter sur Karim Benzema, Kylian Mbappé ou encore N'Golo Kanté, l'ancien joueur de 53 ans sait qu'il possède l'un des tous meilleurs effectifs du monde. Malgré cela, les derniers résultats sont plutôt inquiétants et l'ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus de la tête du mari de Claude, si jamais les résultats ne sont pas fameux.

Une période compliquée donc et plutôt stressante, d'autant plus que Didier Deschamps a eu le malheur de perdre son père Pierre il y a quelques jours de cela. Un drame qui l'a obligé à quitter le rassemblement de l'équipe de France pour retrouver les siens dans le Pays basque. S'il a déjà indiqué qu'il allait vivre un été compliqué en raison de cette perte tragique, le sélectionneur des Bleus sait qu'il peut compter sur le soutien de son fils Dylan pour traverser ces moments difficiles. Installé à Londres, Dylan Deschamps est très proche de son paternel malgré la distance et il l'a encore prouvé ce week-end.

Didier Deschamps et son fils font un... dab !

Pour la fête des pères qui a eu lieu hier, le compagnon de la sublime Mathilde a posté une photo de son père et lui sur son compte Instagram. Suivi par plus de 10 000 abonnés, Dylan a tenu à avoir une petite pensée pour son père en ce jour particulier. "Bonne fête papa", écrit-il sur la photo où on peut voir les deux en train de réaliser un dab ! Popularisé par Paul Pogba, ce geste a eu beaucoup de succès il y a quelques années et s'il est un peu tombé en désuétude, Didier Deschamps et son fils ont bien l'intention de le remettre au goût du jour. Une photo très marrante et dans un lieu paradisiaque puisqu'ils sont entourés de palmiers avec la mer au second plan (photo à retrouver dans le diaporama).

Dylan a trouvé une belle façon de souhaiter une bonne fête des pères et on peut être sûr que cela a dû faire plaisir à Didier Deschamps !