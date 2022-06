Didier Deschamps vit une 'sale période' : le sélectionneur se confie après un nouvel échec

Tout le monde attendait la réaction des Bleus hier soir au Stade de France face à la Croatie dans un remake de la finale de la Coupe du monde 2018. Avec Karim Benzema et Kylian Mbappé présents au coup d'envoi, les supporters étaient confiants et pensaient voir la sélection se rattraper après 3 premiers matchs ratés. Ce fut malheureusement un nouvel échec pour Didier Deschamps et sa bande, qui perdent 1 à 0 et se retrouvent dernier de leur groupe de Ligue des Nations. Une contre-performance indigne pour les champions du monde qui vont devoir se poser les bonnes questions à quelques mois du prochain mondial au Qatar.

Interrogé après la rencontre, le sélectionneur pointait le manque de fraîcheur physique de son équipe dans un premier temps. "Les organismes ont été très sollicités. On a manqué d'énergie et de caractère même si ça fait mal. Je n'avais pas la force et l'énergie habituelles à leur transmettre", admet le père de Dylan, avant d'évoquer son propre cas. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il va passer de mauvaises vacances, Didier Deschamps revient sur les dernières semaines très compliquées qu'il a vécues. "Oui. J'aurais eu de mauvaises vacances de toute façon, mais ça, c'est personnel. C'est une sale période", lâche-t-il.

Il faut apprécier les bonnes périodes. Rien ne m'énerve plus que de perdre, même si ce n'est que du football

Très touché par la mort récente de son père Pierre, le sélectionneur de 53 ans a dû quitter le rassemblement des Bleus le 31 mai dernier pour se rendre auprès des siens, dans le Pays basque. Revenu meurtri par la perte de son père, ​​Didier Deschamps tente malgré tout de relativiser. "Cela peut arriver aussi. Il faut apprécier les bonnes périodes. Rien ne m'énerve plus que de perdre, même si ce n'est que du football", conclut-il.

Une fin de saison pénible pour la mari de Claude, qui vit des moments très compliqués sur le plan personnel et professionnel. À quelques mois d'une Coupe du monde où la France sera forcément parmi les favoris, Didier Deschamps n'est pas au mieux et il va avoir bien besoin d'un peu de repos avant cette grosse échéance.