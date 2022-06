France-Danemark : Didier Deschamps absent, la raison de son remplacement inattendu

Tous les matchs comptent pour l'équipe de France et à quelques mois de remettre son titre en jeu lors de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar, la rencontre de ce soir face au Danemark s'annonce pleine d'enseignement. Les stars des Bleus, Karim Benzema et Kylian Mbappé en tête, devraient être alignés ce soir et si sur le terrain il ne devrait manquer que Paul Pogba, toujours blessé, l'absence la plus marquante sera sur le banc de touche. En effet, ce n'est pas Didier Deschamps, mais bien son adjoint Guy Stephan qui devrait donner les consignes pendant le match de ce soir.

La raison de l'absence du champion du monde 98 est tout sauf réjouissante. Mardi dernier, l'entraîneur de 53 ans a eu le malheur d'apprendre le décès de son père, Pierre Deschamps. Un drame familial qui l'a obligé à quitter le rassemblement de l'équipe de France pour retourner auprès de sa famille, installée dans le sud-ouest du pays. Certainement très affecté par cette nouvelle, Didier Deschamps ne sera donc pas là ce soir. "J'ai Didier régulièrement au téléphone depuis mardi, il est touché par le deuil qui le frappe mais il est costaud, solide. Il ne sera pas là demain mais il reviendra prochainement", a indiqué son adjoint, Guy Stephan lors d'une conférence de presse.

Avec l'ensemble du staff on a cherché à assurer la continuité, c'est ce qu'il m'a demandé jusqu'à son retour

Une absence tout à fait légitime et il y a de bonne chance pour que les joueurs aient une pensée pour l'ancien troisième ligne du club de rugby du Biarritz olympique qui s'est éteint mardi dernier. Si Didier Deschamps est un élément essentiel dans la réussite des Bleus, son adjoint s'est voulu rassurant quant à son absence. "On a préparé le match en amont avec Didier, on en parle encore fréquemment. Avec l'ensemble du staff on a cherché à assurer la continuité, c'est ce qu'il m'a demandé jusqu'à son retour", explique-t-il.

Si l'absence de Didier Deschamps est actée pour le match de ce soir, on ne sait pas encore s'il sera de retour lundi prochain, pour le match face à la Croatie, dans ce qui sera un remake de la finale de la Coupe du monde 2018.