Didier Deschamps en deuil : le coach des Bleus quitte l'entraînement après la mort d'un être cher

Après avoir remporté la Ligue des Champions samedi 28 mai avec le Real Madrid, Karim Benzema est enfin arrivé à Clairefontaine où il a retrouvé l'équipe de France. Il était le dernier joueur manquant et les Bleus sont désormais au complet pour préparer les matchs qui les attendent dans le cadre de la Ligue des nations, laquelle aura lieu entre le 3 et le 13 juin prochain. Mais voilà, après l'euphorie des retrouvailles et le début des entraînements intensifs, un premier coup dur est survenu. En effet, il a été rapporté que Didier Deschamps avait dû quitter subitement le Centre National du Football ce mardi 31 mai 2022.

Le sélectionneur de l'équipe de France, avec l'autorisation de la fédération, a rejoint en urgence sa famille au Pays Basque après avoir appris le décès de son père. "C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la disparition du père de Didier ce matin. Didier est allé rejoindre ses proches et je l'assure de toute mon amitié et de mon soutien dans cette épreuve", s'est exprimé Noël Le Graët, le président de la FFF. "Dans ce moment extrêmement douloureux pour notre sélectionneur, nous comptons sur vous pour respecter sa douleur et sa vie privée", a par ailleurs demandé la fédération. L'entraînement des Bleus a ainsi été confié par Didier Deschamps à son assistant Guy Stéphan, qui l'accompagne depuis 2009. La durée de son absence n'a en revanche pas été précisée.

Sa passion pour le sport, Didier Deschamps la tient de son père Pierre. Ce dernier était en effet un troisième ligne du Biarritz olympique, un club de rugby. Son célèbre fils, lui, a finalement préféré le foot. Ce qui lui a permis de voyager aux quatre coins du monde. Mais le coeur de l'entraîneur est toujours resté dans le Sud-Ouest. La même région dans laquelle il compte revenir s'installer plus tard. "Après ma carrière, je retournerai vivre là-bas. J'ai besoin de mes racines, sentir la chaleur des Basques. Ils possèdent en eux les vraies valeurs, celles de la vie", avait-il confié en 1998 pour Le Parisien. Ainsi, il sera toujours auprès de son père.