Ligue des Champions : Karim Benzema célèbre sa victoire avec son fils Ibrahim et Cora Gauthier

Au terme d'une soirée très agitée au Stade de France, lors de laquelle plusieurs supporters sont restés bloqués à l'extérieur, c'est le Real Madrid qui a arraché la victoire à Liverpool à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Le joueur Vini Jr. a en effet réussi à marquer le seul et unique but des madrilènes à la 59e minute, permettant ainsi à son club de remporter le 14e trophée de son histoire. Comme toujours depuis 2009, Karim Benzema a lui aussi fortement contribué à faire gagner son équipe. Il s'agit ainsi de sa cinquième coupe de la Ligue des Champions avec le Real.

Une fois la victoire prononcée, Karim Benzema a laissé exploser sa joie sur la pelouse où il a vite été rejoint par son fils Ibrahim (5 ans). Le petit garçon, qui a hérité de la médaille de son papa, a sauté dans les bras de son papa avant de le poursuivre en courant de part et d'autre du stade, toujours avec beaucoup d'admiration. Père et fils ont ensuite pris le temps de poser pour les photographes de l'événement. Le footballeur de 34 ans affichait alors tout du long de larges sourires. Non loin de Karim Benzema et Ibrahim se trouvait Cora Gauthier, la mère de son fils. La belle mannequin se tenait un peu plus à l'écart de l'animation mais gardait néanmoins un oeil très attentif sur ses deux hommes. (Voir notre diaporama).

Il est bien rare de voir Karim Benzema et Cora Gauthier réunis ensemble car depuis le début de leur relation, le couple se veut très discret. Ils aiment en revanche tous deux afficher leur belle complicité avec leur fils Ibrahim, dont le jolie minois apparaît très souvent sur leurs réseaux sociaux respectifs. À noter que Karim Benzema est également le papa d'une petite fille, Melia (8 ans), née de sa relation passée avec Chloé de Launay.

Grâce à ce nouveau succès en Ligue des Champions et sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid, Karim Benzema devient le grand favori pour remporter le Ballon d'or en octobre prochain. Si cela se concrétise, il succèdera alors à Zinedine Zidane au palmarès des Français sacrés, lui qui avait accepté le prix en 1998, notamment après la victoire en Coupe du Monde de l'Équipe de France.