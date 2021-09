Karim Benzema : Sa compagne Cora Gauthier et leur fils Ibrahim se dévoilent en vacances

Les vacances sont désormais finies, mais on peut toujours profiter des photos que l'on a eu le temps de prendre pour se rappeler aux bons souvenirs de ces moments de farniente. Après un été qui a très bien commencé avec le retour de Karim Benzema en équipe de France, qu'elle n'a pas hésité à féliciter, Cora Gauthier a eu besoin de vacances pour faire passer la déception de l'élimination des Bleus. Après une piteuse défaite contre les Suisses à l'Euro 2020, rien de mieux que quelques jours dans le Sud de la France pour profiter du soleil et du beau temps et ainsi oublier le fiasco de l'équipe emmenée par Didier Deschamps.

C'est exactement ce qu'a fait Cora Gauthier et elle a bien entendu emmener avec elle son fils, Ibrahim, né en mai 2017. Un très beau moment que la jeune femme de 30 ans a partagé à ses 83 000 abonnés sur Instagram. Dans une publication postée dimanche 5 septembre, elle dévoile 9 photos de ses vacances. "Le Sud en juillet", écrit-elle simplement sur son post qui a déjà été liké près de 4 000 fois. Les vacances avaient l'air plutôt agréables si l'on se fie aux clichés, qui semblent avoir été pris dans la région de Saint-Tropez : farniente sur la plage, balade en hélicoptère, repas de Chef et piscine de rêve, les choses ne semblaient pas trop difficiles pour la femme de Karim Benzema et leur fils.

Très présent sur les photos, le petit Ibrahim a semble-t-il conquis les internautes. Ces derniers n'ont pas hésité à commenter la publication pour féliciter la mère et son fils. "Vous êtes beaux", "Plus belle maman" ou encore "Magnifique tous les 2 !! Belle famille", soit autant de commentaires bienveillants pour saluer les belles vacances de Cora Gauthier et de son fils.