Karim Benzema : Cora Gautier, la mère de son fils, heureuse pour lui !

C'était l'évènement de l'annonce de la liste de Didier Deschamps hier soir, lors de son passage au 20h de TF1 et de M6. Le bruit courait depuis la matinée. Et si le sélectionneur, en froid avec Karim Benzema depuis plusieurs années, décidait de le rappeler pour participer à l'Euro dans un mois, plus de cinq ans après sa dernière sélection, en octobre 2015 ? C'est exactement ce qui s'est produit mardi 18 mai, lorsque parmi les 26 heureux élus, le sélectionneur a prononcé le nom de l'attaquant du Real Madrid !

Une nouvelle qui a fait un énorme buzz, devenant rapidement la tendance numéro un sur Twitter. Une surprise qui a semble-t-il ravit les coéquipiers du joueur en équipe de France. Karim Benzema s'est également exprimé, indiquant sa joie d'être rappelé en bleu après une si longue absence qui lui aura fait manquer le titre de champion du monde en 2018. Une très belle surprise que n'a pas manqué de souligner le mannequin Cora Gautier, qui n'est autre que la mère du fils du joueur, le petit Ibrahim né le 5 mai 2017.

Sois patient lorsque tu attends dans l'obscurité, l'aube va venir

Dans sa story Instagram, la jeune femme emprunte une citation du poète perse Rumi, pour décrire son état d'esprit sur la situation de l'attaquant et la longue attente jusqu'à cette nouvelle convocation : "Sois patient lorsque tu attends dans l'obscurité, l'aube va venir", a-t-elle posté à ses 64 000 abonnés. Une phrase forte de sens qui résume bien la situation de Karim Benzema, qui, malgré les embûches, n'a cessé de croire à un avenir en bleu avant son retour triomphal hier soir.