Karim Benzema et Franck Ribéry en deuil : mort d'un ami commun

Shamir Bolivar avait créé une société de sécurité rapprochée baptisée Shadow Group. Il a eu pour clients Benzema et Ribéry, mais aussi l'influenceur/boxeur Jake Paul et les rappeurs French Montana et Quavo. Shamir était mariée à Christina Bolivar et avait 4 enfants, dont le petit dernier, Zion. Les trois premiers sont nés d'une précédente relation.

Côté sport, Karim Benzema a joué ce mardi 6 avril 2021. Son équipe a affronté Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions et s'est imposé sur le score de 3-1. L'attaquant français bientôt jugé pour complicité de tentative de chantage, capitaine du soir en l'absence de Sergio Ramos, n'a pas marqué.

Franck Ribéry, lui, ne retrouvera pas les terrains dans l'immédiat. Il a pris un carton rouge lors de son précédent match en Serie A avec la Fiorentina, face au Genoa. L'ancien tricolore qui vient de fêter ses 38 ans loin de sa famille sera suspendu ce week-end et regardera ses coéquipiers affronter l'Atalanta Bergame.