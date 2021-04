Franck Ribéry ému et seul : il ressort une vieille photo avec sa femme Wahiba

Sur la première photo, on le voit avec sa femme, Wahiba, sur une photo qui semble dater des débuts du couple. "Toujours prendre soin de votre maman car c'est la MEILLEURE, toujours prendre soin des vos frères et soeurs car ce sont les meilleurs", insiste le joueur dans le message qui accompagne la publication, pour rappeler les liens forts qui soudent la famille Ribéry.

On sent bien tout l'amour que le joueur porte à sa famille et la distance entre l'Allemagne et l'Italie semble peser sur le joueur. En fin de contrat dans quelques mois, il se dit que le joueur souhaite continuer sa carrière. Alors pourquoi pas un retour dans son pays d'adoption, pour se rapprocher des siens ?