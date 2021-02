Karim Benzema : Déclaration d'amour à sa fille Mélia pour son anniversaire

Sur le terrain, Karim Benzema fait le bonheur de dizaines de millions de fans. En privé, le footballeur est un papa comblé. Il exprime son bonheur à l'occasion de l'anniversaire de sa fille aînée, Mélia.

7 ans, ça se fête ! Ce mercredi 3 février 2021 la petite fille célèbre son anniversaire. À défaut d'un goûter avec ses amis, Mélia a eu droit à une déclaration d'amour de son papa Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid, renvoyé en correctionnelle dans l'affaire du chantage sur Mathieu Valbuena, a publié un portrait d'elle sur Instagram, où il compte plus de 37 millions d'abonnés.

"Déjà 7 ans que tu as ouvert mon coeur. Je t'aime ma fille d'amour", écrit @karimbenzema en légende de sa publication. Ses collègues du Real, Marcelo, Luka Modric et Casemiro, ses amis et anciens partenaires en équipe de France Franck Ribéry et Jérémy Ménez, ou encore Mesut Ozil, que KB9 (le surnom de Karim Benzema, prononcé KB Nueve) a côtoyé à Madrid, ont adressé leurs meilleurs voeux à Mélia.