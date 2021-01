Karim Benzema : Renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de la sextape

8 buts et 5 passes décisives en 15 matchs, 2e au classement de la Liga, qualifié pour les 8e de finale de la Champions League : Karim Benzema a réalisé une excellente première partie de saison avec le Real Madrid. En privé, le footballeur n'a pas autant de chance. Il a été renvoyé en correctionnelle dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena.

L'info est de l'AFP ! Ce jeudi 7 janvier 2020, le parquet de Versailles a annoncé à l'agence que Karim Benzema était renvoyé en correctionnelle pour "complicité de tentative de chantage". Il est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena, son ex-coéquipier en équipe de France, à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de publier une vidéo intime de lui. Quatre autres hommes sont également renvoyés dans ce dossier pour tentative de chantage et l'un d'entre eux pour abus de confiance également.

C'est le parquet de Versailles qui avait souhaité ce procès. Le 2 juillet dernier, l'instance avait révélé toujours à l'AFP qu'elle réclamait la tenue d'un procès contre l'athlète de 33 ans. Le parquet avait en revanche requis un non-lieu pour Djibril Cissé, lui aussi inculpé pour complicité.

Pour rappel, cette affaire remonte à 2015 et a valu à Karim Benzema d'être écarté de l'équipe de France, dont il était le n°10. Lors de la préparation d'un match amical à Nice entre l'équipe de France et l'Arménie, Karim Benzema aurait évoqué avec Mathieu Valbuena l'existence d'une vidéo intime le concernant. L'attaquant des Merengue (surnom des joueurs du Real Madrid) entraînés par Zinédine Zidane a affirmé qu'il s'agissait d'une simple conversation amicale visant à prévenir son partenaire. Mathieu Valbuena, lui, parlait au contraire d'une injonction à payer.

Le milieu de l'Olympiakos était même parvenu à identifier ceux qui tentaient de l'extorquer : Mustapha Zouaoui et Axel Angot, deux hommes gravitant dans le milieu du football à Marseille. Les deux hommes ont alors été mis sur écoute et les enquêteurs ont intercepté une conversation entre ces deux hommes et Karim Zenati, ami d'enfance de Karim Benzema. Ce dernier leur assurait que Karim Benzema allait intervenir auprès de Mathieu Valbuena au sujet de sa sextape.

En novembre 2015, Karim Benzema et son ami Karim Zenati avaient été placés en garde à vue puis mis en examen. L'attaquant du Real a tenté de faire annuler la procédure, contestant les agissements d'un policier sous couverture qui s'était fait passer pour un intermédiaire mandaté par Mathieu Valbuena. Selon la défense, il aurait incité les protagonistes de l'affaire à commettre une infraction en les poussant à demander une rançon. En décembre 2019, la Cour de cassation a cependant jugé conforme les méthodes de ce policier, ouvrant la voie à un procès.

Karim Benzema et les autres prévenus restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.