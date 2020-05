Karim Benzema : Son fils Ibrahim looké en Burberry pour ses 3 ans

Comblé par son petit Ibrahim, Karim Benzema l'est tout autant avec son autre enfant, une adorable petite fille prénommée Mélia, âgée de 6 ans. Mélia et Ibrahim sont nés de mères différentes, mais leur papa est toujours resté très secret sur sa vie amoureuse. Il ne s'est par exemple jamais épanché sur son flirt avec la chanteuse Rihanna, préférant rester très évasif sur le sujet. Comme dans le live qu'il avait réalisé en mars dernier et que l'un de ses amis l'avait titillé.

Invité il y a tout juste un an de l'émission Quotidien, sur TMC, Karim Benzema s'était montré un peu plus bavard sur ses enfants, et s'était même autorisé à craquer en direct. Le moment d'émotion était intervenu alors que des photos de Mélia et Ibrahim lui avaient été présentées. "Mes enfants... c'est tout. Je n'ai même pas les mots, ça me touche au coeur. C'est beaucoup, en fait, je n'ai pas les mots. Il faut pas montrer ça, sinon ça va me mettre les larmes", avait confié KB9. Le footballeur avait ensuite détaillé les valeurs qu'il leur inculque : "Tout, le respect. Ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie de tous les jours. J'essaie de ne pas les mettre dans un confort et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur travail, puis qu'ils respectent toujours leurs parents et les gens."