Karim Benzema toujours en contact avec Rihanna ? Il parle de son ex

En 2015, une brève idylle entre Rihanna et Karim Benzema avait fait le buzz. La sublime chanteuse et le footballeur français étaient devenus inséparables le temps de quelques semaines, et puis plus rien. Les deux ex communiquent-ils encore, cinq ans plus tard ? L'attaquant star du Real Madrid a répondu dans un live suivi par des milliers de personnes.

Karim Benzema a runi ce soir plus de 70.000 personnes lors d'un live sur Instagram. Il a appel en direct plusieurs de ses amis.



Un live de plus d'une heure durant lequel l'attaquant du Real Madrid s'est exprim sans filtre ni langue de bois. pic.twitter.com/lXOZf2LGDM — Vines Foot (@vinesfoot) March 23, 2020

Rares sont les fois où Karim Benzema a évoqué Rihanna par le passé. Le footballeur l'avait fait en novembre 2017, lors d'une interview accordée aux Inrockuptibles. "J'ai été très heureux de la rencontrer. Elle est très différente de l'image que l'on peut se faire d'elle. Elle ne se prend pas au sérieux. C'était vraiment bien de se voir", avait-il confié. Les premiers liens de Karim Benzema et Rihanna s'étaient créés lors de la Coupe du monde 2014, au Brésil, que la chanteuse avait suivie et qu'elle n'avait cessé de commenter sur Twitter, adressant de gentils mots à l'attaquant français. À cette époque l'attaquant originaire de Lyon avait encore le privilège de pouvoir porter le maillot tricolore.

