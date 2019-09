Karim Benzema papa gaga : Rare vidéo de sa fille Mélia, qui chante avec lui

Karim Benzema n'évoque que très rarement sa vie de père de famille. Sur le plateau de Quotidien (TMC) en mai dernier, le footballeur de 31 ans s'était laissé submerger par l'émotion en voyant des photos de ses enfants, Ibrahim (3 ans) et Mélia. "Mes enfants... c'est tout. Je n'ai même pas les mots, ça me touche au coeur (...) Ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie de tous les jours. J'essaie de ne pas les mettre dans un confort et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur travail, puis qu'ils respectent toujours leurs parents et les gens", avait déclaré l'ancien Bleu, en lâchant quelques larmes.

Le 3 février 2014, Karim Benzema devenait papa pour la première fois lorsqu'il accueillait sa jolie Mélia, née de son histoire avec son ancienne compagne Chloé de Launay. Le 5 mai 2017, il accueillait le petit Ibrahim avec son épouse, le model Cora Gauthier.