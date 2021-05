Karim Benzema de retour en Equipe de France pour l'Euro : il exprime sa joie

Si Karim Benzema n'avait pas été sélectionné depuis environ six ans, c'est à cause de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle il sera jugé fin octobre 2021, du 20 au 22 plus précisément. Il encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage. Après que l'affaire a éclaté, il avait été écarté de l'Euro 2016 et n'avait pas caché sa colère. "Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Il faut savoir qu'en France le parti d'extrême droite est arrivé au deuxième tour des dernières élections", s'était-il indigné. Entre l'ancien champion du monde et Benzema, le dialogue était ensuite rompu. "Même si avec le temps ça s'apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n'est pas lié qu'à Karim Benzema. Il y a des déclarations d'autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille", avait notamment confié Didier Deschamps en janvier dernier, sur les ondes de RTL.

Mais Didier Deschamps est passé outre et permet ainsi au joueur du Real de faire son grand retour. "Je n'ai pas la capacité de revenir en arrière et changer quoi que ce soit, a démarré le sélectionneur. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes importantes. On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça ne nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin", a-t-il expliqué sur TF1 et M6.