Karim Benzema à nouveau en bleu : les joueurs de l'équipe de France ravis de son retour

Près de six ans après sa dernière sélection en équipe de France, Karim Benzema effectue son grand retour dans le groupe France. Il avait été écarté en raison de l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena, mais aussi suite à des propos qu'il avait tenus sur Didier Deschamps lorsqu'il ne l'avait pas sélectionné pour l'Euro 2016. "Il a cédé à une partie raciste de la France" avait-il déclaré à l'époque.

La sélection du joueur du Real Madrid intervient alors qu'il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. Le niveau de KB9 n'a jamais été mis en cause dans ses multiples non sélections mais bien ses différents avec le sélectionneur. Ce retour a été rendu possible grâce à une discussion entre Didier Deschamps et l'ancien lyonnais qui se sont vus pour mettre les choses à plat et prendre un nouveau départ.

Selon L'Equipe, le champion du monde 98 a ensuite sondé 4 joueurs cadres de l'équipe, à savoir Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba et Olivier Giroud, tous étaient favorables à un retour, même Giroud qu'il avait comparé à un karting dans un live Instagram avec le snapchateur Mohammed Henni.

Des joueurs de l'équipe de France ont réagi à la sélection de Karim Benzema, c'est le cas de Steve Mandanda, le portier marseillais à déclaré sur BFMTV qu'il était "très très content de ce retour de Karim" et que "vu le niveau qu'il a, ce sera forcément un plus pour l'équipe de France". Les joueurs du Bayern Munich, Kingsley Coman et Corentin Tolisso ont aussi exprimé leur joie au micro de BFMTV et RMC. "C'est un très grand joueur avec une carrière extraordinaire. Tout amateur de football est content de le voir dans le groupe. Ce sera vraiment un plus pour l'équipe." a déclaré l'attaquant à BFMTV, le milieu de terrain à, quant à lui, confié être "très heureux de pouvoir jouer avec Karim Benzema" et qu'il "pense qu'il sera un énorme plus pour l'équipe de France" au micro de RMC.

La star de l'équipe de france et du Paris Saint GermainKylian Mbappé a posté un photo montage de lui et Benzema sous le maillot de l'équipe de France avec pour légende "KB x KM" suivi de 6 émojis flamme. Ce à quoi l'attaquant madrilène a répondu "Vamonos crack" en commentaire.