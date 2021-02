Barça - PSG : Kylian Mbappé phénoménal, plébiscité par la presse espagnole

Une performance exceptionnelle. On dit que Kylian Mbappé a signé sa meilleure performance sous le maillot du PSG, le mardi 16 février 2021 sur la pelouse du Camp Nou. Le jeune Français de 22 ans s'est offert un triplé en Ligue des champions, rien que ça, en l'absence de Neymar, face au FC Barcelone (1-4). Un récital aux statistiques tout aussi poétiques : 6 tirs, dont 4 cadrés avec 4 occasions crées, 80% de duels gagnés mais aussi 9 tentatives de dribbles réussies sur 13. Aucun autre joueur ne l'égale.

"C'est magnifique, mais on n'a rien gagné (...) J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c'est un maillot qui me tient à coeur. Je n'ai pas toujours eu de la réussite, je vais peut-être encore rater des matches, mais jamais dans la vie je vais me cacher, même si on fait des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, mon travail acharné paye", a réagit le numéro 7 à la fin de la rencontre.

Une si belle performance saluée par la presse espagnole. Une dizaine de publications en ont fait leur Une. "Mbappé est passé par le Camp Nou et l'a ravagé comme un ouragan, avec une exhibition historique, de celles qui restent gravées dans les mémoires pour toujours", écrit le quotidien madrilène Marca. "Mbappé châtie un Barça apeuré", titre le quotidien barcelonais Mundo Deportivo. Sport a estimé que le Barça "a encore gravement dérapé en Europe face à un rival au sein duquel Mbappé s'est avéré un géant incontrôlable".

Pour d'autres, cette rencontre désastreuse pour le FC Barcelone a eu une saveur de passation de pouvoirs entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. "Lionel Messi, longtemps le plus grand joueur de la planète non seulement de son temps, mais de tous les temps, a été complètement dépassé par Kylian Mbappé", a relevé le quotidien britannique The Sun.