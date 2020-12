Kylian Mbappé transformé : une nouvelle couleur de cheveux immanquable et porte-bonheur

Sur les terrains, Kylian Mbappé empile les buts et les records de précocité ! En parallèle, il consolide son statut de footballeur hype et surprend ses fans grâce à son nouveau look. L'attaquant du PSG l'a dévoilé mercredi soir au Parc des Princes...

Mercredi 16 décembre, le PSG recevait le FC Lorient pour une nouvelle journée de championnat. Les Parisiens souhaitaient se racheter après leur défaite à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Même dans un stade déserté par les spectateurs en raison de la crise sanitaire, Kylian Mbappé est parvenu à se faire remarquer. Le n°7 du club de la capitale et meneur de la fronde contre le racisme en Ligue des Champions a profité de la rencontre pour révéler son nouveau visage.

Kylian possède désormais les cheveux bleus ! Le footballeur de 21 ans est passé entre les mains de son ami coiffeur Tchaga pour cette coloration glaciale, qui a produit son petit effet. Mbappé a inscrit le premier des deux buts de la victoire de son équipe, qui s'est imposé 2-0 face aux Bretons.