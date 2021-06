Karim Benzema : Qui sont les mères de ses deux enfants ?

C'est un retour que l'on attendait plus au sein de l'équipe de France. Plus de cinq ans après sa dernière apparition avec les Bleus, Karim Benzema a fait son grand retour en équipe de France lors de l'annonce des joueurs retenus pour l'Euro 2021. Une nouvelle qui a ravi le joueur ainsi que ses coéquipiers et même Rachida Dati ! Si certaines tensions sont apparues au sein du groupe depuis, le joueur, qui s'est fait une belle frayeur, devrait être titulaire à la pointe de l'attaque pour affronter les redoutables allemands ce mardi 15 juin à 21h. Si le joueur du Real Madrid est très présent sur les réseaux sociaux et partage de nombreux moments de vie avec ses coéquipiers ou ses deux enfants, Mélia (7 ans) et Ibrahim (4 ans), il est très discret sur ses relations amoureuses ainsi que sur les mères de ses deux enfants.

La petite Mélia, née le 3 février 2014, est issue d'une première relation avec la belle Chloé de Launay, une jeune femme originaire de l'île de la Réunion. Une histoire qui a débuté en 2009, l'année où le joueur est passé de Lyon à Madrid et quelques temps avant l'affaire Zahia. La mère de Mélia se prédestinait à des études d'infirmière avant sa rencontre avec Karim Benzema. Elle a d'ailleurs été présente à ses côtés lorsque le scandale qui a également impliqué Franck Ribéry a éclaté en 2010.

Deux ans après la naissance de Mélia, Karim Benzema, qui s'est éloigné de Chloé, va faire la connaissance de Cora Gauthier, une mannequin de 25 ans à l'époque qu'il va rencontrer dans les rues de Madrid. La jeune femme va donner naissance au deuxième enfant du joueur, le petit Ibrahim, le 5 mai 2017. Même si les deux ne s'affichent que rarement ensemble, Cora n'a pas hésité à souligner avec joie le retour de l'attaquant en équipe de France il y a quelques semaines.